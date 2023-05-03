السودان.. اشتباكات متقطعة واتهامات متبادلة بخرق الهدنة

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية المعلنة بين الجانبين بوساطة أمريكية سعودية لمدة 72 ساعة تنتهي الأربعاء، فيما تواصلت اشتباكات متقطعة بالعاصمة الخرطوم.

وقال الجيش السوداني في بيان خلال وقت متأخر ليلة أمس الثلاثاء: إن "الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد، عدا اشتباكات متقطعة مع المليشيا المتمردة في أجزاء من العاصمة نتيجة لخروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة".

وأضاف: إن "خرق الهدنة سُجّل "بمواصلة القصف العشوائي لبعض المواقع بما فيها الأحياء السكنية، واستمرار التحركات العسكرية، والارتكاز داخل بعض الأحياء وسرقة ممتلكات المواطنين تحت تهديد السلاح".

وأشار إلى أنه "رصد حدوث اشتباك بين المتمردين (الدعم السريع) في شرق النيل (شرق الخرطوم) بسبب شروع مجموعة منهم في الهروب".

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع في بيان ليلة الثلاثاء: "تواصلت خروقات القوات الانقلابية (الجيش) بالقوات المسلحة وكتائب الظل والفلول (أنصار النظام السابق)، للهدنة الإنسانية المعلنة"، ملفتة إلى أنها "تصدت في عدد من المواقع بالخرطوم لاعتداءات الطيران والمدافع على المدنيين وتمكنت من إسقاط طائرة من طراز (ميغ)".

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وبحسب البيان، تصدت قوات الدعم السريع لهجوم بالطيران الحربي على المعمل القومي وسط الخرطوم الذي يقع في محيط سيطرتها، حيث اتهمت الجيش بالسعي "لإلصاق التهمة" بقواتها، رغم "تحذيرات الجهات الصحية من احتواء المعمل على مواد خطرة".

ومساء الأحد، أعلن الجيش السوداني موافقته على تمديد الهدنة الخامسة في البلاد 72 ساعة استجابةً لمساع أمريكية سعودية، فيما أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها عليها منتصف ليل الأحد/ الاثنين.

مدنيا، أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بولايات البلاد إلى 550 قتيلا مدنيا.

وقالت الوزارة في بيان: إن "هناك هدوءا في كل ولايات البلاد (18) عدا ولايتي الخرطوم ووسط دارفور (غرب) حيث ما زالت هناك حالات إصابة ووفيات نتيجة الحرب القائمة".

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للطرف الآخر.

المصدر / وكالات