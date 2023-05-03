معروف: البدء بحصر الأضرار الميدانية التي تسبب بها الاحتلال

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف شروع الطواقم الحكومية منذ ساعات الصباح الأولى في عملة حصر الأضرار ميدانياً وتسجيل وتقدير الخسائر، التي تسببت بها غارات الاحتلال الليلة الماضية.

وأوضح أن المؤسسات والطواقم الحكومية كانت تتابع مجريات العدوان لحظة بلحظة، وتقوم بواجبها لاستمرار الخدمات الأساسية والتعامل مع تداعيات العدوان وآثاره، مشيرة إلى أن العديد من المؤسسات الحكومية عادت لتمارس عملها الطبيعي وتقديم خدماتها.

وأشار معروف إلى أن العملية التعليمة تسير بصورتها الاعتيادية باستثناء بعض المدارس التي تعذر عملها بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء القصف في محيطها القريب.

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وبين أن الطواقم الحكومية المختصة منذ ساعات الصباح الأولى شرعت في عملية حصر الأضرار ميدانيًا وتسجيل وتقدير الخسائر، التي تسببت بها غارات الاحتلال الليلة الماضية.

ونبه معروف إلى أنه سيتم التعامل والمتابعة وفق المقتضى القانوني مع النماذج غير المسئولة وطنيًا ومجتمعيًا، التي قامت بنشر وترويج وتداول الإشاعات، ولم تلتزم بمحددات النشر عبر المنصات المختلفة، وساهمت في إحداث بلبلة مجتمعية، حيث جرى رصدها طوال الساعات الماضية.

وحيّا المكتب الشعب الفلسطيني والمقاومة الباسلة والطواقم الحكومية التي وقفت في وجه العدوان الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، وكانوا أوفياء للشهيد خضر عدنان وللحركة الوطنية الأسيرة، ولم يتأخروا عن أداء الواجب، سيما في غزة العزة والكرامة.

ودعا معروف وسائل الإعلام وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية إلى تفقد الأماكن المختلفة التي استهدفها الاحتلال خلال عدوانه، وتسليط الضوء على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنشات والمرافق العامة المتأثرة بالقصف.

المصدر / فلسطين أون لاين