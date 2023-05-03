شهيد و 5 إصابات جراء القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد المواطن هاشل مبارك سلمان مبارك (58 عامًا) وإصابة 5 مواطنين آخرين جراء القصف الإسرائيلي الغاشم على القطاع مساء أمس الثلاثاء وفجر اليوم.

وشنّت طائرات الاحتلال غارات عدة على مناطق متفرقة في محافظات قطاع غزة، فيما ردّت المقاومة بإطلاق عدد من الصواريخ تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن تصدي دفاعاتها الجوية لطيران الاحتلال الحربي المُغير على قطاع غزة.

ويسود هدوء حذر بعد جولة التصعيد والقصف والقصف المتبادل، ردًّا على جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين