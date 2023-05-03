فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

معروف: البدء بحصر الأضرار الميدانية التي تسبب بها الاحتلال

شهيد و 5 إصابات جراء القصف الإسرائيلي على غزة

عاش ورحل يبحث عن الحرية.. الشيخ "عدنان" ضحية اغتيال خلف القضبان

خضر عدنان.. وقد غدا شهيدًا

34 عامًا على ذكرى أسر "القسام" للجندي الإسرائيلي "إيلان سعدون"

ربح البيع شيخ خضر

إذا وعدت أوفت

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

الصلح العربي خير للمقاومة في فلسطين

"دعم الصحفيين" تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين

شهيد و 5 إصابات جراء القصف الإسرائيلي على غزة

03 مايو 2023 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
...
غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد المواطن هاشل مبارك سلمان مبارك (58 عامًا) وإصابة 5 مواطنين آخرين جراء القصف الإسرائيلي الغاشم على القطاع مساء أمس الثلاثاء وفجر اليوم.

وشنّت طائرات الاحتلال غارات عدة على مناطق متفرقة في محافظات قطاع غزة، فيما ردّت المقاومة بإطلاق عدد من الصواريخ تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن تصدي دفاعاتها الجوية لطيران الاحتلال الحربي المُغير على قطاع غزة.

ويسود هدوء حذر بعد جولة التصعيد والقصف والقصف المتبادل، ردًّا على جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#شهيد #العدوان على غزة #غارات إسرائيلية على غزة #شهيد في غزة

متعلقات

الأكثر قراءة