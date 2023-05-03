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الاحتلال يفجر منزل عائلة شهيد في سلفيت

03 مايو 2023 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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الاحتلال يفجر منزل شهيد في سلفيت (أرشيف)

فجرت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد محمد صوف من قرية حارس، غرب سلفيت.

ووفق مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، بنحو 50 آلية عسكرية، قرية حارس، واعتدت على ذوي الشهيد صوف، ثم قامت بتفجير المنزل.

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وكان الشهيد "صوف" ارتقى برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في 15 نوفمبر/ تشرين ثاني المنصرم، شمال غرب سلفيت.

وجاءت عملية الهدم بالتزامن مع عملية هدم أخرى جرت في قلقيلية حيث استهدفت منزل الأسير يونس هيلان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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