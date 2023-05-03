مقتل شاب وإصابة زوجته وطفلتهما في جريمة إطلاق نار بالناصرة

قُتل شاب، في الثلاثينيات من العمر، وأصيبت زوجته وطفلتهما بجروح في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة، فجر اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب ساهر عباس "النتفة" (25 عاما) أمام زوجته وطفلتهما، وأصيبت زوجته وطفلتهما بجروح وصفت بأنها متوسطة وطفيفة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق عيارات نارية عليهم من قبل جان مجهول في مدينة الناصرة، فجر اليوم.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية وأجرت عمليات إنعاش للشاب الذي وصفت حالته بداية بأنها حرجة، لكنها اضطرت لإقرار وفاته متأثرا بإصابته، ونقلت زوجته وطفلته للمستشفى لاستكمال العلاج.

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وقُتل، فجر أمس، الشاب مالك محمود أسعد أبو شهاب (31 عاما) من بلدة مصمص في وادي عارة، في جريمة إطلاق نار وقعت بالقرب من محطة لشرطة الاحتلال بوادي عارة، حين كان ينتظر السيارة التي تقله إلى مكان العمل.

وشيّع أهالي الطيبة، مساء أمس، جثامين ضحايا جريمة الطعن التي ارتكبت فجر أول من أمس، الإثنين، في المدينة، الشابة براءة جابر مصاروة (26 عاما) وطفليها أمير (عامان) وآدم (نصف عام).

وتشهد البلدات العربية جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة، منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 59 ضحية، أي بمعدل قتيل في كل يومين، بينهن أربع نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين