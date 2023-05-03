3 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 3 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 633 وقوع معركة الولجة بين الفرس والمسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وقد وقعت أحداثها في مكان يسمى «الولجة» في العراق ولذا سميت المعركة باسم المكان، وقد انتهت بانتصار المسلمين.
- 1736 الروس يستولون بشكل مفاجئ على «قلعة أزاق» من الدولة العثمانية، مما تسبب في إعلان العثمانيين الحرب على الإمبراطورية الروسية في 16 يونيو 1736.
- 1814 الشيخ جابر بن عبد الله الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفًا لوالده الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر الصباح.
- 1902 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يرفض اقتراحاً من مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل بإنشاء جامعة يهودية في القدس.
- 1989 أسرت المجموعة 101 التابعة لحماس بقيادة الأسير المحرر محمد الشراتحة الجندي إيلان سعدون ثم اضطرت لقتله، ولم يتمكن العدو من العثور على جثته إلا بعد سنوات بمساعدة السلطة.
- 1906 إقرار اتفاقية بين المملكة المتحدة والدولة العثمانية تقضي بضم شبه جزيرة سيناء إلى مصر.
- 1965 رائد الفضاء الأمريكي ريد وايت يمشي على القمر ليكون أول من مشى على الفضاء.
- 1993 الأمم المتحدة تعتمد الثالث من آيار/ مايو يوماً عالمية لحرية الصحافة.
- 2004 طائرات الاحتلال الصهيوني تغتال أربعة مقاومين من كتائب شهداء الأقصى.
- 2004 رفض مبدئي لخطة أرئيل شارون بسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات فيها.
- 2007 انطلاق صحيفة فلسطين أول صحيفة يومية تصدر في قطاع غزة.
- 2009 التوقيع في الدوحة على اتفاق مصالحة سوداني / تشادي برعاية قطرية / ليبية.
- 2016 محكمة الاحتلال في القدس المحتلة تحكم بالسجن المؤبد إضافة إلى 20 عاماً أخرى على يوسف حاييم بن دافيد قاتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير.
- 2016 استشهاد أحمد رياض شحادة 36 عاماً من مخيم قلنديا، بعد تنفيذه عملية دهس بسيارته في بيت عوريك والتي أسفرت عن إصابة 3 جنود صهاينة.
المصدر / فلسطين أون لاين