3 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 3 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

633 وقوع معركة الولجة بين الفرس والمسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وقد وقعت أحداثها في مكان يسمى «الولجة» في العراق ولذا سميت المعركة باسم المكان، وقد انتهت بانتصار المسلمين.

وقوع معركة الولجة بين الفرس والمسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وقد وقعت أحداثها في مكان يسمى «الولجة» في العراق ولذا سميت المعركة باسم المكان، وقد انتهت بانتصار المسلمين. 1736 الروس يستولون بشكل مفاجئ على «قلعة أزاق» من الدولة العثمانية، مما تسبب في إعلان العثمانيين الحرب على الإمبراطورية الروسية في 16 يونيو 1736.

الروس يستولون بشكل مفاجئ على «قلعة أزاق» من الدولة العثمانية، مما تسبب في إعلان العثمانيين الحرب على الإمبراطورية الروسية في 16 يونيو 1736. 1814 الشيخ جابر بن عبد الله الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفًا لوالده الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر الصباح.

الشيخ جابر بن عبد الله الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفًا لوالده الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر الصباح. 1902 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يرفض اقتراحاً من مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل بإنشاء جامعة يهودية في القدس.

السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يرفض اقتراحاً من مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل بإنشاء جامعة يهودية في القدس. 1989 أسرت المجموعة 101 التابعة لحماس بقيادة الأسير المحرر محمد الشراتحة الجندي إيلان سعدون ثم اضطرت لقتله، ولم يتمكن العدو من العثور على جثته إلا بعد سنوات بمساعدة السلطة.

أسرت المجموعة 101 التابعة لحماس بقيادة الأسير المحرر محمد الشراتحة الجندي إيلان سعدون ثم اضطرت لقتله، ولم يتمكن العدو من العثور على جثته إلا بعد سنوات بمساعدة السلطة. 1906 إقرار اتفاقية بين المملكة المتحدة والدولة العثمانية تقضي بضم شبه جزيرة سيناء إلى مصر.

إقرار اتفاقية بين المملكة المتحدة والدولة العثمانية تقضي بضم شبه جزيرة سيناء إلى مصر. 1965 رائد الفضاء الأمريكي ريد وايت يمشي على القمر ليكون أول من مشى على الفضاء.

رائد الفضاء الأمريكي ريد وايت يمشي على القمر ليكون أول من مشى على الفضاء. 1993 الأمم المتحدة تعتمد الثالث من آيار/ مايو يوماً عالمية لحرية الصحافة.

الأمم المتحدة تعتمد الثالث من آيار/ مايو يوماً عالمية لحرية الصحافة. 2004 طائرات الاحتلال الصهيوني تغتال أربعة مقاومين من كتائب شهداء الأقصى.

طائرات الاحتلال الصهيوني تغتال أربعة مقاومين من كتائب شهداء الأقصى. 2004 رفض مبدئي لخطة أرئيل شارون بسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات فيها.

رفض مبدئي لخطة أرئيل شارون بسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات فيها. 2007 انطلاق صحيفة فلسطين أول صحيفة يومية تصدر في قطاع غزة.

انطلاق صحيفة فلسطين أول صحيفة يومية تصدر في قطاع غزة. 2009 التوقيع في الدوحة على اتفاق مصالحة سوداني / تشادي برعاية قطرية / ليبية.

التوقيع في الدوحة على اتفاق مصالحة سوداني / تشادي برعاية قطرية / ليبية. 2016 محكمة الاحتلال في القدس المحتلة تحكم بالسجن المؤبد إضافة إلى 20 عاماً أخرى على يوسف حاييم بن دافيد قاتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير.

محكمة الاحتلال في القدس المحتلة تحكم بالسجن المؤبد إضافة إلى 20 عاماً أخرى على يوسف حاييم بن دافيد قاتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير. 2016 استشهاد أحمد رياض شحادة 36 عاماً من مخيم قلنديا، بعد تنفيذه عملية دهس بسيارته في بيت عوريك والتي أسفرت عن إصابة 3 جنود صهاينة.

المصدر / فلسطين أون لاين