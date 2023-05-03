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هنية: أبلغنا الوسطاء بضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته

03 مايو 2023 . الساعة 06:15 بتوقيت القدس
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اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، تحيته للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي كانت وفيةً الشهيد الشيخ خضر عدنان وللحركة الأسيرة، مؤكدًا إبلاغ كافة الوسطاء على ضرورة تسليم الاحتلال لجثمان الشهيد خضر عدنان.

وقال هنية في تصريح صحفي صباح اليوم الأربعاء:" إن المقاومة لم تتوان عن القيام بواجبها على امتداد ساحة المعركة مع الاحتلال وخاصة في غزة الأبية، ورسخت من خلال الجولة الراهنة حقيقة كونها الرصيد الاستراتيجي لشعبنا وأسرانا ومقدساتنا من خلال أدائها الموحد والذي كان جاهزا لكل الاحتمالات في مواجهة العدو.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس "إننا إذ نجدد موقفنا الحازم من جريمة القتل المتعمد؛ نشدد وكما أبلغنا جميع الوسطاء الذين تدخلوا على ضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته الصابرة ليحظى بما يليق بالشهداء الأبطال من التكريم والتبجيل".

المصدر / فلسطين أون لاين
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