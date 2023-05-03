الاحتلال يهدم منزل الأسير يونس هيلان في قلقيلية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة، لهدم منزل الأسير يونس هيلان (19عاما).

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ترافقها الجرافات العسكرية اقتحمت فجر اليوم مدينة قلقيلية، لهدم المنزل.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الآليات بدأت في هدم المنزل بعدما أخلت سكانه عنوة، كما انتشرت قوات الاحتلال في محيط المنزل ومنعت المواطنين من الوصول إلى المكان.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هيلان بعد ساعات من اتهامه بتنفيذ عملية طعن مستوطن ما أدى لمصرعه متأثرا بجراحه لاحقا في قرية الفندق قرب قلقيلية في 25 أكتوبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين