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الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق شفاف حول استشهاد الأسير عدنان

03 مايو 2023 . الساعة 05:46 بتوقيت القدس
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الشهيد خضر عدنان

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق شفاف حول استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان.

وقال نائب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، فرحان الحق، الثلاثاء، إن الأمين العام يتابع بقلق الوضع بعد وفاة خضر عدنان، وإن على سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضمان إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاته.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام يجدد دعوته للاحتلال لوضع حد لممارسة الاعتقال الإداري التعسفي. فإما أن يتم توجيه تهم فورية لجميع المحتجزين إدارياً ومحاكمتهم أمام محكمة أو إطلاق سراحهم دون تأخير.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلن مكتب إعلام الأسرى في بيان له، عن استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان بعد 86 يوما من الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقال التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

المصدر / فلسطين أون لاين
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