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حماس: تحيي غرفة العمليات المشتركة والشعب الفلسطيني المساند للمقاومة

03 مايو 2023 . الساعة 04:59 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

توجهت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بالتحية والتقدير لغرفة العمليات المشتركة التي خاضت المعركة رداً على جريمة الاحتلال باغتيال الشيخ الأسير خضر عدنان، كما حيّت جماهير الشعب الفلسطيني الذي "شكل الدعم والإسناد لهذا الفعل المقاوم النبيل".

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي فجر الأربعاء، "قدمت غرفة العمليات المشتركة وفصائل المقاومة في قطاع غزة لوحة وحدة وطنية ميدانية مشرفة في هذه الجولة ضد الاحتلال".

وأضاف "حماس عملت في كل المسارات العسكرية والسياسية والإعلامية لتدفيع الاحتلال ثمن جريمته، وستظل تشكل دعماً وإسناداً لأسرانا الابطال، ودرعاً وسيفاً لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده".

المصدر / فلسطين أون لاين
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