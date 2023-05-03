سوسيداد يفوز على ريال مدريد وبرشلونة يقترب من لقب الليجا

فاز نادي ريال سوسيداد بهدفين دون رد على ضيفه ريال مدريد ليصبح نادي برشلونة قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ومنح تاكيفوسا كوبو التقدم لسوسيداد بعد دقيقتين من الاستراحة، وحسم أندير بارنتشكيا الفوز قبل خمس دقائق من النهاية.

وأكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد داني كارفخال في الدقيقة 61.

بتلك الخسارة بات برشلونة على بعد خطوة واحدة فقط، من التتويج رسميا بلقب الليجا، حال فوزه في مواجهة الديربي المقبلة ضد إسبانيول.

ويستطيع أتليتيكو مدريد، الذي يملك 66 نقطة، التقدم إلى المركز الثاني لو انتصر على قادش الأربعاء.

شوأحكم سوسيداد قبضته على المركز الرابع إذ يملك 61 نقطة من 33 مباراة.

المصدر / وكالات