هنية يجري اتصالات لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، اتصالات مع الأشقاء في دولتي مصر وقطر لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة.

وحمل هنية في بيان صحفي مساء الثلاثاء، الاحتلال مسئولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار هذا العدوان الغاشم.

كما أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة سيفشل في تحقيق أهدافه بمنعنا من القيام بواجب الدفاع عن شعبنا ورموزه.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء: "إن العدوان الهمجي على قطاع غزة سينكسر على صخرة صمود شعبنا وبسالة مقاومته البطلة، وسنواصل الدفاع عن شعبنا بالرغم من جرائم الاحتلال.

وأشار إلى أن القصف الصهيوني على القطاع تصعيد جديد بعد جريمة الاحتلال باغتيال الشيخ الأسير القائد خضر عدنان.

وبعث قاسم بالتحية إلى السواعد الرامية لمقاتلي كتائب القسام بتصدي سلاح الدفاع الجوي لطائرات الاحتلال التي تقصف غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين