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قناة عبرية: وزراء حكومة الاحتلال يطالبون نتنياهو بتغيير سياساته تجاه غزة

03 مايو 2023 . الساعة 00:33 بتوقيت القدس
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كشفت القناة 12 العبرية، مساء الثلاثاء، عن طلب وجهه وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى رئيسها بنيامين نتنياهو ، يتعلّق بتغيير السياسة تجاه غزة .

وبحسب القناة العبرية، قال بعض الوزراء لنتنياهو: "حان الوقت لاستعادة الردع ولا مكان للأعذار".

في حين قال وزراء آخرون أيضا بأنه يجب إعادة سياسة الاغتيالات. وفق القناة 12

يأتي ذلك عقب قيام المقاومة في غزة بإطلاق عشرات الصواريخ صوب مستوطنات الغلاف، ردًا على استشهاد القيادي خضر عدنان في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأدت هذه الصواريخ إلى إصابة 12 مستوطنًا، في آخر تحديث نشرته مستشفى برزيلاي.

في المقابل، ذكرت التقارير الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ هجمات واسعة وعنيفة في قطاع غزة، ردا على إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون من القطاع والتي بلغ مجموعها 34 قذيفة، مشيرة إلى أن الضغط الذي يمارسه مسؤولون في الائتلاف والمعارضة على الحكومة سيدفعها إلى تنفيذ "هجمات قوية"، رغم دعوات الوسطاء للتهدئة.

المصدر / وكالات
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#غزة #الاحتلال #نتنياهو #الردع

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