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الصحة بغزة تعلن رفع الجهوزية في كافة المستشفيات

03 مايو 2023 . الساعة 00:30 بتوقيت القدس
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قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إنها تتابع التطورات الميدانية جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع.

وأكد المتحدث باسم الوزارة د. أشرف القدرة على رفع الجهوزية في كافة المستشفيات ووحدات الاسعاف والطوارئ للتعامل مع تداعيات التصعيد.

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ودعا المواطنين إلى إفساح المجال أمام الطواقم الطبية للقيام بعملها حال وجود إصابات في أماكن الاستهداف.

كما دعا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بما يصدر رسميا عن وزارة الصحة حول المشهد الصحي.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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