الداخلية: نتابع التطورات الميدانية في ظل العدوان الإسرائيلي

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني إن أجهزتها تتابع التطورات الميدانية في ظل التصعيد والعدوان الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة، وتقوم بواجبها في المحافظة على استقرار الجبهة الداخلية.

وأهابت بأبناء شعبنا الحذر من تداول أية شائعات أو معلومات مجهولة المصدر، والتثبت من الأخبار عبر مصادرها الرسمية، وأن يكونوا صمام أمان لجبهتنا الداخلية.

ودعت المواطنين للتواصل عبر الرقم الوطني 109 في حال حدوث أي طارئ، أو الاحتياج للمساعدة.

ونشر المكتب الإعلامي للوزارة توجيهات إعلامية على النحو التالي:

🗣 يكثر خلال أوقات التصعيد والعدوان الإسرائيلي تناقل الشائعات والأخبار غير المُتحقق من صحتها، لذلك ندعو المواطنين الكرام - وخاصة مرتادي مواقع الإعلام الاجتماعي - إلى مراعاة الملاحظات الآتية في تناولهم للأخبار:

♦️ التثبت من الأخبار والتصريحات، ونقلها عن مصادرها الصحيحة قبل نشرها وعدم الاعتماد على (النسخ واللصق والتحويل) دون التحقق من الجهات الرسمية؛ تجنباً لتوتير الأجواء.

♦️ جميع الجهات الرسمية لديها منابر إعلامية معروفة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، وتنشر عليها كل ما يصدر عنها من تصريحات أو بيانات أو أخبار، لذلك يلزم متابعة تلك المنابر واستقاء التصريحات الرسمية من خلالها.

♦️ الإعلام العبري هو إعلام "احتلال" ويلعب دوراً في شن الحرب النفسية، وبث الإشاعات التي تهدف لإرباك الصف الداخلي، وعند النقل عنه يتوجب متابعة مواقع موثوقة مختصة بالترجمة.

♦️ نهيب بالصحفيين ووسائل الإعلام الزيادة في تحري الدقة وعدم التسرع في نشر الأخبار، في ظل هذه الظروف الحساسة، إلا بعد التأكد من المصادر الرسمية.

⭕️ تذكر دائماً أنه في حال حدوث أي طارئ، الاتصال بالرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني (109).

المصدر / فلسطين أون لاين