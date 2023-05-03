تشيلسي يقرر بيع 3 من أبرز نجومه الكبار

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي، لإجراء عملية تطهير واسعة في صفوف تشكيلة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال الإقدام على بيع عدد من نجوم الصف الأول، وذلك سعيًّا منه لإجراء توازن أكبر، بعدما أقدم على ضم عدة مواهب بمبالغ باهظة خلال الميركاتو الشتوي الماضي.



وبات تشيلسي يعج بأسماء لامعة من النجوم والمواهب؛ لكنها فشلت في إحداث نقلة نوعية من حيث النتائج، الأمر الذي جعل الفريق مهددًا بالغياب عن أيّ منافسة أوروبية الموسم المقبل، وهو ما من شأنه أن يجعل عملية إعادة البناء معقدة، في ظل سعي جميع النجوم إلى الظهور في المنافسات الأوروبية.



ووفقًا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، نقله موقع "أونز مونديال"، فإن تشيلسي يدرك الموقف الذي انخرط فيه، لذلك يخطط للتفريط في ثلاثة من ركائزه الذين وصلتهم عروض جدية وكبيرة، من أجل تمويل الصفقات الجديدة التي يريد إبرامها.





ويأتي في مقدمة هؤلاء الإنجليزي ماسون ماونت الذي ينتهي تعاقده في 2024، وهو موضع اهتمام من ليفربول أرسنال، لكن البلوز لا ينوي تسريحه بأقل من 90 مليون يورو.



اللاعب الثاني الذي تنهال عليه العروض، هو متوسط الميدان الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، الذي يتابعه مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.



أما ثالث لاعب مرشح لمغادرة تشيلسي من الأساسيين -حسب تقرير "ديلي ميل"- فهو الحارس السنغالي إدوارد ميندي الذي ليست له عروض واضحة المعالم بعد.

المصدر / فلسطين اونلاين