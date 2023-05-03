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محدث بالفيديو والصور الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة والمقاومة ترد

03 مايو 2023 . الساعة 00:02 بتوقيت القدس
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قصفت طائرات الاحتلال الحربية عدة أهداف ومواقع في قطاع غزة، فيم ردت المقاومة الفلسطينية بقصف مستوطنات غلاف غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة 11:05 مساء الثلاثاء، بدء غارات جوية على أهداف في قطاع غزة.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار بعدد من الصواريخ هدفين شمالي وجنوبي غربي مدينة غزة، قبل أن تسقط الطائرات الحربية المقاتلة صواريخها، لتحدث أضرارا في منازل المواطنين، وتزرع الرعب في قلوب المدنيين.

وسمع دوي إنفجار كبير غرب محافظة خان يونس؛ نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لموقع للمقاومة.

كما قصفت طائرات الاحتلال المسيرة موقع الإدارة المدنية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقصفت موقعا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وبالتزامن مع قصف الاحتلال الإسرائيلي لأهداف عدة في قطاع غزة، ردت المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية استهدفت مستوطنات غلاف غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن المقاومة في غزة توسع نطاق الرشقات الصاروخية صوب مستوطنات الغلاف، حيث طالت "نتيفوت" ومحيطها.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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