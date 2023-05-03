أليغري يفاجئ جماهير يوفنتوس بشأن مستقبل دي ماريا ورابيو

أضفى مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري، المزيد من الغموض حول مستقبل الثنائي، المخضرم الأرجنتيني دي ماريا ومتوسط الميدان الفرنسي أدريان رابيو، لا سيما وأنهما بلغا نهاية عقديهما مع السيدة العجوز.



وقال أليغري في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ليتشي في الدوري الإيطالي غدًا الأربعاء، لما سُئِل عن إمكانية تجديد عقدي دي ماريا وأدريان رابيو: "لا أعرف ماذا سيحدث الموسم المقبل، سنفكر في الأمر عندما ينتهي الموسم".



وأضاف: "لا نعرف حتى الآن ما إذا كنا سنلعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أم لا، وهذه هي النقطة الحاسمة بالنسبة لمستقبلهم. علينا الآن التركيز على ما يتعين علينا القيام به وعلى الـ 32 يومًا القادمين. بعد ذلك سنقيّم الوضع بأفضل ما نستطيع".



وعلّق أليغري عن تراجع نتائج السيدة العجوز خلال شهر أبريل من خلال تحقيق الفريق للفوز مرتين فقط، قائلًا: "لقد فزنا بالعديد من المباريات في فبراير ومارس، شاركنا في ثلاث مسابقات حتى الأسبوع الماضي، وهذا يعني أن الموسم يسير على ما يُرام".



واستطرد: "بالطبع نحتاج إلى الانتصارات، فمن المستحيل الفوز دائمًا أو الخسارة دائمًا، لقد خسرنا عدة مرات مؤخرًا، لذلك علينا الفوز غدًا على ليتشي".



يُذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثالث برصيد 60 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة (61) عن صاحب الوصافة لاتسيو، و19 نقطة كاملة عن المتصدر نابولي (79)، وذلك قبل 6 جولات على نهاية الموسم.

المصدر / فلسطين اونلاين