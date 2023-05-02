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36 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

02 مايو 2023 . الساعة 23:16 بتوقيت القدس
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 تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية، ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

 ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 36 عملا مقاوما، أدوا إلى إصابة 3 مستوطنين، في عملية إطلاق نار قرب طولكرم.

 ونفذ مقاومون 7 عمليات إطلاق نار قرب حاجز جبارة ومستوطنة "افني حيفتس" في طولكرم، وبيت أمر بالخليل، وجبل جرزيم بنابلس، بالإضافة لإطلاق النار صوب قوات الاحتلال في جلبوع وفقوعة وحاجز الجلمة في جنين.

واندلعت المواجهات في 17 نقطة، شملت الرام وحزما في القدس، والبيرة والنبي صالح في رام الله، وسيلة الظهر في جنين، والصرارة وديربا في نابلس، وكفر اللبد في طولكرم، ومخيم عين السلطان في أريحا، والخضر وحوسان في بيت لحم، وبيت أمر في الخليل.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة على قوات الاحتلال في بيت أمر وحاجز دوتان وقلقيلية، وحطموا مركبتين للاحتلال، وتصدوا للمستوطنين في 7 مواقع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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