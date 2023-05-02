هنية يهاتف زوجة الشهيد خضر عدنان معزيا باستشهاده

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" مساء اليوم الثلاثاء، زوجة الشهيد الشيخ خضر عدنان، حيث قدم لها التعازي والتهاني باستشهاده.

وأكد هنية وقوف شعبنا صفًا واحدًا خلف الشهيد الذي ارتقى في معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن مسيرة الشيخ الشهيد التي سجلت في ميدان المواجهة مع العدو وشوارع الوطن ما كان لها إلا أن تختتم بهذه الشهادة المباركة، وأنه سيظل حاضرًا في ذاكرة الأجيال نورًا في طريق التحرير بإذن الله.

وأشاد رئيس الحركة بصمود الشيخ وجهاده وصبر عائلته المجاهدة، وقال "لقد رفع الشيخ شعار النصر أو الشهادة، ونال الشهادة والانتصار في معركة الإرادة".

واستشهد، فجر اليوم، الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد 86 يوما من إضرابه عن الطعام.

ونعت حركة حماس إلى شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وأمتنا العربية والإسلامية وإخواننا في حركة الجهاد الإسلامي الشهيد الأسير الشيخ المجاهد خضر عدنان.

وحمّلت الاحتلال المجرم وحكومته الفاشية المتطرفة كامل المسؤولية عن جريمة اغتياله، مؤكدةً أن هذه الجريمة تمت عن سبق إصرار وبدم بارد.

وقالت حماس إن "حكومة الاحتلال المجرمة ستدفع الثمن عن جريمة اغتيال الشهيد المجاهد خضر عدنان برفضها الإفراج عنه، وإهماله طبيا، ولا بد من ملاحقتها على جرائمها"، مشيرة إلى أن شعبنا بكل قواه وفصائله سيُصَعِّد بكل الوسائل والأدوات كل أشكال المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال بحق الأسرى والمسرى.



المصدر / فلسطين أون لاين