صحيفة عبرية: انخفاض نسبة اعتراض القبة الحديدية لصواريخ غزة اليوم

قالت صحيفة عبرية، إن القبة الحديدية اعترضت اليوم الثلاثاء ثمانية صواريخ ،من أصل 12، أطلقت من قطاع غزة، وكانت موجهة للمناطق المأهولة، وأن أربعة صواريخ سقطت في الأحياء المأهولة، ما تسبب بإصابة ثلاثة عمال صينيين بجراح مختلفة.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن منطقة "غلاف غزة" شهدت إطلاق 26 قذيفة صاروخية نهار اليوم.

وأوضحت أن إخفاق اليوم في اعتراض الصواريخ يضاف إلى الانخفاض الكبير في اعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان قبل أسابيع.

وبينت أن 16 صاروخًا سقطت اليوم بمناطق مفتوحة من الغلاف، بينما جرى اعتراض ستة، وسقطت أربعة صواريخ بمناطق مأهولة، حيث وصلت نسبة اعتراض الصواريخ 67 بالمائة، وهي نسبة متدنية، مقارنة بالقدرات المنسوبة لمنظومة القبة الحديدية وأدائها في الجولات السابقة.

ولفتت إلى أن نسبة اعتراض الصواريخ الموجهة للمناطق المأهولة، وصل إلى 96 بالمائة خلال جولة التصعيد التي وقعت في صيف العام الماضي، وفقاً لبيانات جيش الاحتلال.

يذكر أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت أنها قصفت المستوطنات المحاذية للقطاع، عصر اليوم الثلاثاء؛ ردًا على جريمة الاحتلال باغتيال الشيخ الأسير خضر عدنان.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها، إنها "قصفت مستوطنات غلاف قطاع غزة، برشقات صاروخية، كرد أولي على جريمة اغتيال الأسير القائد في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، داخل السجن بعد إضرابه عن الطعام 86 يومًا".

المصدر / فلسطين أون لاين