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بالفيديو أجهزة السلطة تقمع مسيرة في جنين منددة باغتيال "عدنان"

02 مايو 2023 . الساعة 20:55 بتوقيت القدس
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قمعت أجهزة أمن السلطة مسيرة شعبية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، خرجت تنديدًا باستشهاد الأسير خضر عدنان.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء أجهزة أمن السلطة على المسيرة، عقب محاولة تفريق المتظاهرين وإلقاء قنابل الغاز صوبهم.

وأكدت مصادر محلية اعتقال أجهزة السلطة للناشط غسان السعدي خلال قمعها المسيرة المنددة باغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للأسير خضر عدنان.

واستشهد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان (44 عاما) فجر اليوم الثلاثاء، بعد أن خاض إضرابا عن الطعام لمدة 86 يوما لرفض الاعتقال التعسفي بحقه، حيث تدهورت صحته بشكل كبير بعد رفض الاحتلال الإفراج عنه وتلبية مطالبه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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