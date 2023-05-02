أجهزة السلطة تقمع مسيرة في جنين منددة باغتيال "عدنان"

قمعت أجهزة أمن السلطة مسيرة شعبية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، خرجت تنديدًا باستشهاد الأسير خضر عدنان.

فيديو | قمع أجهزة السلطة لمسيرة في جنين خرجت تنديدًا باستشهاد الأسير خضر عدنان. pic.twitter.com/KgyENfLEsD — فلسطين أون لايـن (@F24online) May 2, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء أجهزة أمن السلطة على المسيرة، عقب محاولة تفريق المتظاهرين وإلقاء قنابل الغاز صوبهم.

مصادر محلية: أجهزة أمن السلطة تعتقل الناشط غسان السعدي خلال قمعها مسيرة جنين للتنديد باغتيال خضر عدنان. pic.twitter.com/VQgEW3XXSc — فلسطين أون لايـن (@F24online) May 2, 2023

وأكدت مصادر محلية اعتقال أجهزة السلطة للناشط غسان السعدي خلال قمعها المسيرة المنددة باغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للأسير خضر عدنان.

مشاهد جديدة.. الأجهزة الأمنية في جنين تقمع مسيرة منددة باغتيال الأسير خضر عدنان. pic.twitter.com/QBAo6cv6kr — فلسطين أون لايـن (@F24online) May 2, 2023

واستشهد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان (44 عاما) فجر اليوم الثلاثاء، بعد أن خاض إضرابا عن الطعام لمدة 86 يوما لرفض الاعتقال التعسفي بحقه، حيث تدهورت صحته بشكل كبير بعد رفض الاحتلال الإفراج عنه وتلبية مطالبه.

المصدر / فلسطين أون لاين