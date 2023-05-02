أبو معمر: رد المقاومة على اغتيال "عدنان" فاتحة للعمل الفدائي لمعاقبة الاحتلال

أكد عضو قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة زكريا أبو معمر، أن "الرد المبارك للمقاومة الفلسطينية من قطاع غزة يمثل فاتحة العمل الفدائي لمعاقبة الاحتلال على جريمته باغتيال خضر عدنان، والذي سيمتد لكل جغرافيا الوطن".

وقال أبو معمر اليوم الثلاثاء: "إن رد المقاومة الفلسطينية الموحد اليوم على جريمة اغتيال الشيخ الأسير القائد الوطني خضر عدنان مستند إلى الإرادة الشعبية وما رسخته المقاومة من معادلات وراكمته عبر جولات المواجهة ومعاركها المشرفة ضد الاحتلال".

وشدد على أن الغرفة المشتركة أثبتت وفاءها لشعبها، وعبرت عن موقف الإجماع الوطني الذي لا يقبل الاستفراد بأي مكون من شعبنا أو التلاعب بحياة أبنائه ومجاهديه ورموزه، ولا يقبل كذلك المساس بمقدساته.

ووجه القيادي في حركة "حماس" التحية لجماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات التي تحركت في كل الساحات رفضاً لجريمة اغتيال الشيخ الأسير خضر عدنان.

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المصدر / فلسطين أون لاين