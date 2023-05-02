الاحتلال يلغي زيارات سجن "عوفر" المقررة غدا

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الأسرى في سجن "عوفر" بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة من عائلاتهم يوم غد الأربعاء.

وأضاف نادي الأسير، في بيان مقتضب، أن "سجون الاحتلال كافة تشهد حالة من التوتر الشديد، عقب استشهاد الأسير خضر عدنان".

ويعتبر منع الزيارة عن الأسرى، أحد أقسى وسائل العقاب الجماعي، الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.

واستشهد الأسير القيادي في "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان (44 عاما) فجر اليوم الثلاثاء، بعد أن خاض إضرابًا عن الطعام لمدة 86 يومًا لرفض الاعتقال التعسفي بحقه، حيث تدهورت صحته بشكل كبير بعد رفض الاحتلال الإفراج عنه وتلبية مطالبه.

المصدر / فلسطين أون لاين