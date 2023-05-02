"نتنياهو" يقود مشاورات أمنية بحضور وزير حرب الاحتلال

أفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه بدأ مشاورات أمنية بمشاركة وزير الحرب يؤاف غالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي.

وأضاف أن كل من رئيس مجلس الأمن القومي في كيان الاحتلال، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس شعبة العمليات ونائب رئيس الشاباك، والسكرتير العسكري لنتنياهو ومسئول القيادة الجنوبية، ومسئول لواء العمليات، يشاركون في المشاورات.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه (القناة 14) العبرية مساء اليوم الثلاثاء، بأن تقييم الوضع الأمني بدأ في قاعدة "چليلوت" بقيادة نتنياهو.

من جهتها، نقلت (القناة 13) العبرية، عن نائب رئيس أركان جيش الاحتلال أمير برعام، تأكيده بأن "الجيش سيرد ويتصرف بطريقة حازمة من أجل إعادة الهدوء لسكان (إسرائيل)"، وفق تعبيره.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إطلاق فصائل المقاومة رشقات صاروخية صوب مناطق غلاف غزة، أسفرت عن إصابة سبعة مستوطنين بينهم حالة خطيرة، في أعقاب الإعلان عن استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 86 يوماً.

المصدر / فلسطين أون لاين