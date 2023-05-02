إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بعد خروج مسيرات منددة بإعدام الأسير خضر عدنان.

وفي البيرة، أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي.

وذكرت مصادر طبية، أن عشرات المواطنين أصيبوا أيضا بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة الجماهيرية، التي انطلقت من وسط مدينة رام الله وصولا لمدخل البيرة الشمالي، تنديدا بإعدام الأسير الشهيد خضر عدنان.

أما في القدس، أصيب مواطنون بالاختناق عقب مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعشرات الشبان على مدخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة، بعد مسيرة خرجت تنديدا بإعدام الأسير خضر عدنان داخل سجون الاحتلال.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت صوب الشبان، ومنازل المواطنين في البلدة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات الدائرة في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها مداهمة عدد من منازل المواطنين، وتفتيشها.

واعتلت قوات الاحتلال سطح منزل المواطن عبد القادر صدقي حمدان، وحولوه إلى ثكنة عسكرية.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على الطريق الترابية التي تربط بين قريتي شوفة وكفر اللبد، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة من المنازل في محيط المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين