إصابات وغيابات في ريال مدريد قبل مباراة سوسيداد

غاب 6 من لاعبي ريال مدريد عن قائمة الفريق المستدعاة من المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، لخوض مباراة ريال سوسيداد في مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2022-23.



ويحل ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء ضيفًا على ريال سوسيداد على ملعب "أنويتا"، في اللقاء الذي ينطلق في تمام الساعة الحادية عشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، في الجولة الـ33 من الليغا.



وغاب عن قائمة المرينغي المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما، لشعوره ببعض الانزعاجات العضلية، كما يغيب المدافع النمساوي ديفيد ألابا، الذي تدرب بالأمس ولكنه ليس بجاهزية كاملة، وتضم قائمة الغيابات بسبب الإصابة أيضًا، الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي فيرلاند ميندي.



وغاب عن القائمة أيضا البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي لم يشارك للإيقاف وتراكم البطاقات الصفراء، ويفقد الملكي لاعب الوسط إدواردو كامافينغا للسبب ذاته، بينما دخل القائمة البرازيلي رودريغو غوس ليبدد الشكوك بشأن تعرضه للإصابة.

المصدر / فلسطين اونلاين