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اجتماع مهم في برشلونة من أجل مستقبل لامين يامال

02 مايو 2023 . الساعة 16:33 بتوقيت القدس
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اجتماع مهم في برشلونة من أجل مستقبل لامين يامال

سيصل وكيل الأعمال البرتغالي، خورخي مينديز، إلى كتالونيا، اليوم الثلاثاء، من أجل عقد اجتماع مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة للتفاوض حول منح المغربي لامين يامال أول عقد احترافي، كما ستجري مناقشة مستقبل لاعبَين آخرين.

ودون يامال اسمه بأحرف من ذهب في سجلات برشلونة، بعدما أصبح أصغر لاعب يُشارك في مباراة رسمية في تاريخ النادي الكتالوني (15 عامًا و290 يومًا)، عقب ظهوره، السبت الماضي، بديلاً في لقاء ريال بيتيس بمسابقة الدوري الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية نقلًا عن إذاعة "كوبي" الإسبانية، فإن مينديز سيكون في كتالونيا من أجل التوقيع على أول عقد احترافي للاعب يامال، حيث تشترط لوائح مدرسة برشلونة على اللاعب حال اقترابه من سن 16 عامًا أن يلتزم بالتوقيع على أول عقد احترافي له.

وأوضح التقرير أن الموهبة المغربية الذي يعد أحدث جواهر مدرسة "لا ماسيا"، سيوقع أول عقد احترافي خلال الفترة الماضية، وستكون مدة العقد 4 سنوات تنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2026.

وينحدر اليافع يامال من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وبالتالي يمكنه تمثيل ثلاثة منتخبات وطنية؛ وهي منتخبات إسبانيا بحكم المولد والمغرب من جهة والده وغينيا الاستوائية من جهة والدته.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#برشلونة #ريال مدريد #لامين يامال

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