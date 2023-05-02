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"الغرفة المشتركة" تعلن مسؤوليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة

02 مايو 2023 . الساعة 16:11 بتوقيت القدس
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"الغرفة المشتركة" تعلن مسؤوليتها عن دك مغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسئوليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية مساء اليوم.

وبينت الغرفة المشتركة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن القصف يأتي كردٍ أولي على جريمة الاحتلال النكراء بحق الشيخ خضر عدنان.

وأكدت الفصائل أنها ستبقى الوفية لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى، وستبقى قضيتهم على رأس أولويات قيادة المقاومة في كل الظروف.

 وحذرت الاحتلال من أن تماديه في العدوان وارتكابه لأية جريمةٍ أو حماقة لن يبقى دون رد، وستظل المقاومة على أتم الجهوزية سيفًا ودرعًا لشعبنا في كل مكان.

وزفت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيانها القائد الوطني الشيخ المجاهد الشهيد خضر عدنان، الذي ارتقى فجر اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من مايو لعام ٢٠٢٣م، في جريمة اغتيالٍ صهيونية جديدة، بعد معركةٍ مشرفة من الإضراب عن الطعام خاضها بأمعائه الخاوية متحدياً السجن والسجان، ومسطراً أسمى آيات العز والفخار.

 

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#مستوطنات غلاف غزة #الغرفة المشتركة #رشقات صاروخية #اغتيال خضر عدنان

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