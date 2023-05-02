فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هل يقود كونتي باريس سان جيرمان في الموسم المقبل؟

"الغرفة المشتركة" تعلن مسؤوليتها عن دك مستوطنات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية

المقاومة تدك مستوطنات غلاف غزة ردا على اغتيال الشيخ خضر عدنان

مدفعية الاحتلال تستهدف نقاطًا للمقاومة شرق غزة

وقفات بغزة والضفة تنديدًا باستشهاد الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال

من هو الشهيد خضر عدنان؟

وفاة الفلسطيني محمد المجدلاوي في ماليزيا

المرور: وفاة مواطن من خان يونس متأثرًا بإصابته في حادث سير

الدائرة القانونية لحماس تدين قتل الاحتلال للمعتقل خضر عدنان

الفتى جبريل اللدعة.. ثائر "عقبة جبر" يحقق أمنيته بالشهادة

رد أولي على جريمة اغتيال خضر عدنان

"الغرفة المشتركة" تعلن مسؤوليتها عن دك مستوطنات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية

02 مايو 2023 . الساعة 16:11 بتوقيت القدس
...
"الغرفة المشتركة" تعلن مسؤوليتها عن دك مغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسئوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية مساء اليوم.

وبينت الفصائل في بيان وصل نسخة عنه أن القصف يأتي كردٍ أولي على جريمة الاحتلال النكراء بحق الشيخ خضر عدنان.

وأكدت الفصائل أنها ستبقى الوفية لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى، وستبقى قضيتهم على رأس أولويات قيادة المقاومة في كل الظروف.

 وحذرت العدو من أن تماديه في العدوان وارتكابه لأية جريمةٍ أو حماقة لن يبقى دون رد، وستظل المقاومة على أتم الجهوزية سيفًا ودرعًا لشعبنا في كل مكان.

وزفت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيانها القائد الوطني الشيخ المجاهد الشهيد/ خضر عدنان، الذي ارتقى فجر اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من مايو لعام ٢٠٢٣م، في جريمة اغتيالٍ صهيونية جديدة، بعد معركةٍ مشرفة من الإضراب عن الطعام خاضها بأمعائه الخاوية متحدياً السجن والسجان، ومسطراً أسمى آيات العز والفخار.

 

تويتر تويتر
#مستوطنات غلاف غزة #الغرفة المشتركة #رشقات صاروخية #اغتيال خضر عدنان

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر