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ما مصير مباراة السوبر المصري بعد اعتذار الزمالك؟ اتحاد الكرة يُجيب

02 مايو 2023 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
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كشف إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة المصري أنّ نادي بيراميدز سيشارك في بطولة السوبر المصري بالإمارات بدلًا من نادي الزمالك.

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "كلام في الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "وفقًا للّوائح سيُشارك بيراميدز في بطولة السوبر المصري، وحصلنا على موافقته للمشاركة في البطولة".

وأضاف: "ننتظر إخطار نادي الزمالك رسميًّا بعدم المشاركة، من أجل إعلان مشاركة بيراميدز بدلًا منه".

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مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد أعلن عن تفاصيل اجتماع مجلس الإدارة فيما يخصُّ موقف النادي من لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي.

وقال مرتضى في مقطع فيديو بموقع النادي "مجلس الإدارة بالإجماع اتخذ قرارًا بالاعتذار وليس الانسحاب من مباراة السوبر في الإمارات".

وأضاف في رسالة فيديو طويلة وإلى جانبه أغلب أعضاء مجلس إدارة النادي "الاتحاد الذي خسر كل البطولات دخل معركة مع نادي الزمالك واضحة جدًّا.. الموضوع ليس موضوع كهربا (فقط)، لكنّ الأمر بدأ منذ إيقاف القيد بدون وجه حقٍّ والدليل هو قيدهم لاحقًا".

المصدر / وكالات
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