مؤسسة الشيخ أحمد ياسين تنعى خضر عدنان

نعت مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية في فلسطين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والشهيد الأسير في المعتقلات الإسرائيلية الشيخ خضر عدنان الذي خاض معركة الإضراب عن الطعام لمدة 86 يومًا، وارتقى إلى العلا فجر اليوم، بعدما واجه السجّان الإسرائيلي المجرم بشجاعة المجاهدين العظماء وصلابتهم، ولم يضعف أمام همجيّة المحتل ومختلف وسائل البطش والتعذيب.

وأكدت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الشيخ المجاهد والقيادي البطل خضر عدنان الذي تعرّض لبضعة عشر اعتقالًا على أيدي المحتل المجرم البغيض، يسطّر بدمائه سجلًّا جديدًا من سجلات الشرف والصمود، وقوة التحدي لهذا الكيان المجرم، وها هو يسجل انتصارًا جديدًا على هذا العدو المجرم.

وأوضحت أن الشيخ خضر عدنان أكد نيابة عن الشعب كله أن لا مساومة ولا مهادنة حول فلسطين، وحول حقوقنا الثابتة في وطننا ومقدساتنا.

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وشددت المؤسسة عن موقفها الراسخ الداعم لكل الأحرار والمجاهدين من أبناء شعبنا وفصائلنا المقاومة، داعيةً جميع الجهات الحقوقية والإنسانية الوطنية والعربية والإسلامية والدولية إلى القيام بواجباتها الإنسانية في الوقوف مع الأسرى، من أجل تحريرهم من هذا المحتل الهمجي البغيض.

ووجهة التعازي الحارة لعائلة الشهيد خضر عدنان وللأخوة الأحرار في حركة الجهاد الإسلامي ولأصدقائه كافة وأحبته وللشعب الفلسطيني الصابر المحتسب، الذي لن ينسى أبناءه الأطهار وقادته الأخيار، الذين يضحون من أجل حريّته وكرامته.

المصدر / فلسطين أون لاين