المتطرف "بن غفير" يهدد الأسرى ويقرر رفع حالة التأهب وإغلاق السجون

هدّد وزير الأمن القومي في حكومة المتطرفين إيتمار بن غفير، الأسرى في حال أضربوا ورفضوا تناول الطعام.

وقال خلال جلسة تقييم أمني، اليوم الثلاثاء: "أيّ اضطرابات سيتم الرد عليها بقسوة، وسيتم فرض عقوبات قاسية على كل من يخل بالأمن"، في حال شرع الأسرى بإضراب أو احتجاجات غضبًا لاستشهاد القيادي خضر عدنان.

وفي السياق، قرر المتطرف بن غفير، رفع حالة التأهب في السجون، وإغلاق الغرف على الأسرى.

وأشارت القناة العبرية السابعة، إلى أنّ قرار بن غفير، جاء بعد إجرائه مع إدارة السجون، تقييمًا خاصًّا للوضع في أعقاب استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان.

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وذكرت القناة العبرية، أنه تم الاتفاق ما بين بن غفير وإدارة السجون، رفع المستوى الأمني وإغلاق الغرف أمام خروج ودخول الأسرى، "للسيطرة على أيّ أحداث غير عادية".

ووفق ما نقلته القناة عن المتطرف بن غفير قوله: "أوعزت بعدم التسامح مطلقًا مع الإضراب عن الطعام والاضطرابات في السجون الأمنية لن نقبل الاضطرابات"، متوعدًا في الوقت ذاته بسحب إنجازات الأسرى خلال السنوات الماضية التي حققوها.

وأعلنت سلطات الاحتلال، فجر اليوم، عن استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، بعد 86 يومًا من الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين