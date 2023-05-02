الأوقاف بغزة تحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد خضر عدنان

حملت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن استشهاد الأسير خضر عدنان، الذي ارتقى صباح اليوم في سجون الاحتلال الصهيوني مضرباً عن الطعام منذ 86 يوماً.

وقالت في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء،: "إن ارتقاء الشهيد الشيخ خضر عدنان داخل سجون الاحتلال الصهيونية يُعد جريمة اغتيال مقصود وبدم بارد، نتيجة الاهمال الطبي الذي تعرض له من قبل إدارة مصلحة السجون الصهيونية، وعدم الإفراج عنه في ظل الإضراب عن الطعام المشرف الذي خاضه على مدار 86 يوماً".

وأضافت: "إزاء ذلك فإننا تنعى إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية الشهيد الأسير الشيخ المجاهد خضر عدنان، ونحمل الاحتلال المسئولية عن استشهد خضر عدنان".

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وأكدت الأوقاف أن الاحتلال عليه أن يتحمل تبعات هذه الجريمة النكراء، وجرائم الاحتلال الأخرى بحق باقي الأسرى التي تنتهك المواثيق والأعراف الدولية".

واستنكرت الصمت المستمر للمؤسسات الحقوقية والدولية، التي تدعي أنها تقف إلى جانب حقوق الإنسان تجاه انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى البواسل.

ودعت الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني بكل أطيافه إلى المضى قدماً على طريق الحرية والكرامة التي رسمها الشهداء والأسرى، ومواصلة دعم قضية الأسرى، والمشاركة الجماهيرية الواسعة في الفعاليات المنددة بجريمة اغتيال الشهيد خضر عدنان، التي دعت إليها لجنة القوى الوطنية والإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين