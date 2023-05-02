هنية يهاتف النخالة ويقدم التعازي باستشهاد المجاهد خضر عدنان

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، مقدمًا له ولقيادة الجهاد الإسلامي ولشعبنا الفلسطيني المرابط التعازي باستشهاد الشيخ المجاهد خضر عدنان.

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وأكد هنية في تصريح نشره الموقع الرسمي للحركة اليوم الثلاثاء، أنّ المعركة مع العدو مفتوحة، وشعبنا منتفض على مدار الساعة في وجه الاحتلال لا يكلّ ولا يلين، ويواصل السير على طريق الجهاد والشهادة والمقاومة.

وفجر اليوم أُعلن عن استشهاد الأسير القائد الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال بعد إضراب استمر لـ 86 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين