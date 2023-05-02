استشهاد شرطي سوري إثر قصف إسرائيلي لمطار حلب

أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، اليوم الثلاثاء، استشهاد شرطي سوري وجرح 7 أشخاص آخرين في قصف للاحتلال الإإسرائيلي على محيط مدينة حلب شمالي البلاد، أدى إلى خروج مطارها الدولي عن الخدمة.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: "حوالي الساعة الحادية عشرة و35 دقيقة (20:35 تغ) من مساء الاثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب".

وذكر المصدر: "استشهد عسكري وجرح 7 أشخاص آخرون، إضافة إلى وقوع خسائر مادية جراء القصف"، مشيراً إلى أن "مطار حلب الدولي خرج عن الخدمة بعد استهدافه بالقصف".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الوكالة: إن "الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت لقصف إسرائيلي على محيط مدينة حلب، وأسقطت عددا من الصواريخ".

وحتى الساعة 06:35 (ت.غ) لم يصدر تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الحدث.

وسبق أن استهدف الاحتلال الإسرائيلي مطار حلب الدولي عدة مرات، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة أكثر من مرة.

ومنذ سنوات تتعرض مواقع قوات النظام السوري والمجموعات التابعة لإيران في سوريا إلى قصف متكرر من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها قبل 3 أيام.

المصدر / وكالات