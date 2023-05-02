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إصابة مستوطِنة إسرائيلية في عملية إطلاق نار على سيارتها بالضفة

02 مايو 2023 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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إصابة مستوطنة إسرائيلية في عملية إطلاق نار على سيارتها بالضفة

أُصيبت مستوطِنة إسرائيلية، الثلاثاء، بجروح جراء إطلاق نار على سيارتها قرب إحدى المستوطنات شمال الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب "إنه تلقّى تقاريرًا عن إطلاق نار قرب مستوطنة أفني حيفتس".

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ "سيارة إسرائيلية تعرضت لإطلاق النار من فلسطيني كان يستقل سيارة قرب أفني حيفتس في منطقة طولكرم".

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وأضافت الهيئة أنّ الحادث "أدى إلى إصابة السائقة بجروح طفيفة للغاية جراء تطاير شظايا زجاج"، وأنّ جيش الاحتلال يواصل البحث عن مطلق النار والذي انسحب من المكان بسلام.

وجاءت عملية إطلاق النار، بعد ساعات قليلة من استشهاد الأسير القائد خضر عدنان في سجون الاحتلال بعد إضراب استمر لـ86 يومًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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