فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد إنهاء إضراب معلمي الضفة.. طلبة التوجيهي بلا تعويض

القيادي شديد: اغتيال خضر عدنان شاهد جديد على وحشية الاحتلال

من هو الشهيد خضر عدنان؟

القيادي أبو عرة: القتل البطيء للأسرى لن يكسر إرادتهم

هنية يهاتف النخالة ويقدم التعازي باستشهاد المجاهد خضر عدنان

الأوقاف بغزة تحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد خضر عدنان

"أبو زهري":  استشهاد "عدنان" عملية اغتيال مقصودة

خاطر: الشيخ خضر عدنان رجل الميدان ورائد العزائم حتى آخر نفس

الحركة الأسيرة تعلن الاستنفار والحداد العام في السجون وإغلاق كافة الأقسام

بالأسماء.. "كشف تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الأربعاء 3 مايو

إصابة مستوطِنة إسرائيلية في عملية إطلاق نار بالضفة

02 مايو 2023 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
...
إصابة مستوطنة إسرائيلية في عملية إطلاق نار على سيارتها بالضفة

أُصيبت مستوطِنة إسرائيلية، الثلاثاء، بجروح جراء إطلاق نار على سيارتها قرب إحدى المستوطنات شمال الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب "إنه تلقّى تقاريرًا عن إطلاق نار قرب مستوطنة أفني حيفتس".

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ "سيارة إسرائيلية تعرضت لإطلاق النار من فلسطيني كان يستقل سيارة قرب أفني حيفتس في منطقة طولكرم".

اقرأ أيضًا: 14 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وأضافت الهيئة أنّ الحادث "أدى إلى إصابة السائقة بجروح طفيفة للغاية جراء تطاير شظايا زجاج"، وأنّ جيش الاحتلال يواصل البحث عن مطلق النار والذي انسحب من المكان بسلام.

وجاءت عملية إطلاق النار، بعد ساعات قليلة من استشهاد الأسير القائد خضر عدنان في سجون الاحتلال بعد إضراب استمر لـ86 يومًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الضفة #مستوطنة #عملية إطلاق نار #إصابة مستوطنة

متعلقات

الأكثر قراءة