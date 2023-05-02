"التغيير والإصلاح": استشهاد الأسير "عدنان" جريمة صهيونية مكتملة الأركان

شدّدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، على أنّ استشهاد الأسير القائد خضر عدنان، يُمثّل جريمة صهيونية مكتملة الأركان.

ونعى المتحدث باسم الكتلة النائب د. مشير المصري، اليوم الثلاثاء، إلى شعبنا وأمتنا الأسير الشهيد عدنان الذي قضى نحبه بعد حياة سطرها في ميادين البطولة ومقارعة الاحتلال، وبعد أن دشّن معارك الإضراب المفتوح عن الطعام حتى مضى شهيدًا في معركته الأخيرة.

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وشدد المصري على أنّ استشهاد عدنان في سجون الاحتلال هو جريمة صهيونية مكتملة الأركان تمّت مع سبق الإصرار، وأمام مرأى العالم في ظل إضرابه المعلن المفتوح عن الطعام.

وأضاف: إنّ هذه الجريمة الصهيونية إنما تكشف عن الوجه الإرهابي وعقلية الإجرام الصهيونية، وتُظهر مدى انعدام الإنسانية وانحطاط الأخلاق لهذا المحتل المجرم.

وأكد النائب المصري أنّ الاغتيال الصهيوني للأسير عدنان بدم بارد هو جريمة بشعة يجب ألا تمر دون حساب.

المصدر / فلسطين أون لاين