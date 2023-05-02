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جبارين: خضر عدنان ترجل بعد ملحمة بطولية والاحتلال تجاوز بجرائمه كل الأعراف الدولية

حماس: ستدفع حكومة الاحتلال المجرمة الثمن عن جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان

جبارين: خضر عدنان ترجل بعد ملحمة بطولية والاحتلال تجاوز بجرائمه كل الأعراف الدولية

02 مايو 2023 . الساعة 08:02 بتوقيت القدس
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زاهر جبارين

نعى مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، زاهر جبارين، الشهيد خضر عدنان الذي ارتقى في سجون الاحتلال بعد إضراب دام 86 يوماً.

وقال جبارين في تصريح صحفي:" رحل عنا اليوم فارس من فرسان الوطن، ترجل البطل العنيد خضر عدنان خلف قضبان الاحتلال بعد ملحمة بطولية خطت فصولها بمعركة الأمعاء الخاوية رفضاً لظلم الاعتقال الإداري".

وأضاف:" سجل الاحتلال وإدارة سجونه حافل بالجرائم التي تمارس بحق أسرانا الأبطال، وهو انعكاس جلي للسياسة الممنهجة التي تُنفذ بحق الأسرى في السجون، وقد تجاوز الاحتلال بجرائمه كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، وخصوصاً جريمة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي".

وحمل جبارين الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير البطل خضر عدنان، وعن حياة 600 أسير مريض داخل السجون، وأكثر من 1000 معتقل إداري، مشيراً إلى أن مواصلة اعتقالهم بشكل تعسفي والإهمال الطبي الذي يمارس بحقهم تعني الحكم عليهم بالإعدام.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية الباسلة باقية على العهد، وستفي بوعد الحرية للأسرى، وأنها لن تترك أبناء شعبنا داخل السجون في مواجهة الموت والقتل البطيء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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