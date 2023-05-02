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الأسرى والمحررين: منع الاحتلال زيارة الشيخ خضر عدنان من قبل محاميه وأهله مقدمة لاغتياله

02 مايو 2023 . الساعة 06:51 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان- (أرشيفية).jpg

قالت وزارة الاسرى والمحررين إن منع الاحتلال زيارة الأسير الشيخ خضر عدنان من قبل محاميه وأهله من عدة أيام كانت مقدمة لقتله.

وأضافت الوزارة في تصريحات صحفية، إنها لا تستبعد أن يكون الأسير الشهيد خضر عدنان تعرض لعملية تغذية قسرية خاصة وأن النيابة العسكرية الصهيونية هددت بذلك أكثر من مرة أمام المحكمة.

ودعت الوزارة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف استشهاد الأسير خضر عدنان.

أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي، فجر الثلاثاء، استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 86 يوماً.

وفي تفاصيل استشهاد عدنان، زعمت صحيفة يديعوت أحرنوت أنه عثر على الأسير خضر عدنان فاقداً للوعي في زنزانته وبعد نقله لمستشفى أساف هروفيه أعلن عن وفاته.

وباستشهاد الأسير القائد خضر عدنان يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 237 شهيدًا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #اغتيال #خضر عدنان #الأسرى والمحررين

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