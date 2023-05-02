بحر: استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة إعدام متعمدة

قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، إن استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة إعدام متعمدة عن سبق إصرارٍ وترصد يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

ونعى بحر في تصريح صحفي إلى الشعب الفلسطيني وأحرار العالم الأسير الشيخ خضر عدنان الذي ارتقى شهيداً في سجون الاحتلال الصهيوني بعد إضراب عن الطعام استمر لأكثر من 86 يوماً.

أكد بحر أن استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة إعدام متعمدة عن سبق إصرار وترصد يتحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عنها وهي دليل واضح على فاشية واجرام الاحتلال.

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وتابع:" ما جرى مع الأسير عدنان جريمة كبرى جديدة تضاف الي سجل جرائم الاحتلال الحافل بحق الاسرى الفلسطينيين من ظلم وتنكيل وإهمال وقتلٍ بطيءٍ ومتعمد".

وأشار إلى أن الصمت الدولي المريب شجع الاحتلال على مواصلة جرائمه الممنهجة بحق الأسرى وآخرها جريمة قتل الأسير عدنان والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين