مؤسسات الأسرى: الاحتلال اغتال الشيخ خضر عدنان عن سبق إصرار

أكدت مؤسسات الأسرى، أن استشهاد الأسير خضر عدنان هي عملية اغتيال نفذتها سلطات الاحتلال عن سبق إصرار. وقال نادي الأسير إن الاحتلال اغتال الشيخ خضر عدنان عن سبق إصرار.

من جانبه قال مكتب إعلام الأسرى إن ما حدث مع الأسير الشيخ خضر عدنان هو عملية اغتيال متعمدة من قبل إدارة سجون الاحتلال، حيث تركته في زنزانته وأهملته طبيًا.

وعقبت جمعية واعد للأسرى بالقول إن الشيخ خضر عدنان قُتل وأعدم بدم بارد بتواطئ واضح من قبل ما تسمى مصلحة السجون وأجهزة الأمن، والاحتلال فاق بجريمته كل حد، وعليه أن ينتظر أياما سوداء داخل السجون وخارجها بما اقترفت يده الآثمة.

وأكدت وزارة الاسرى والمحررين أن ما حدث مع الأسير الشهيد خضر عدنان منذ اعتقاله يؤكد أن الاحتلال تعمد تنفيذ عملية اغتيال حقيقية بحق الشهيد عدنان.

أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي، فجر الثلاثاء، استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 86 يوماً.

وفي تفاصيل استشهاد عدنان، زعمت صحيفة يديعوت أحرنوت أنه عثر على الأسير خضر عدنان فاقداً للوعي في زنزانته وبعد نقله لمستشفى أساف هروفيه أعلن عن وفاته.

وفي وقت سابق لاستشهاد عدنان حمَّلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ الأسير خضر عدنان بعد رفضه الإفراج عنه.

وقال المتحدث باسم الحركة عن الضفة الغربية، طارق عز الدين في تصريح صحفي، إن رفض محكمة الاحتلال الإفراج عن الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام يعتبر قرار إعدام.

وأضاف: "إذا استشهد الشيخ خضر عدنان سنعتبرها عملية اغتيال يتحمَّل الاحتلال نتيجة هذه الجريمة".

المصدر / وكالات