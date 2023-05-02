توصلت دراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يوفر إجابات عالية الجودة وهو أكثر تعاطفاً من الأطباء الحقيقيين. فبحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، قارنت دراسة، أجرتها جامعة كاليفورنيا، الردود المكتوبة من الأطباء وتلك الواردة من ChatGPT حول استفسارات صحية في العالم الحقيقي لمعرفة أيها أعلى في الجودة وأكثر دقة وسرعة.

جاء تقييم لجنة من المتخصصين في الرعاية الصحية بأن ردود ChatGPT أفضل بنسبة 79% فيما يتعلق بسرعة الإجابة وصنفوها بجودة أعلى من حيث المعلومات المقدمة والمزيد من الفهم، مع ملاحظة أن أعضاء اللجنة لم يعرفوا مصدر الإجابات سواء الأطباء الحقيقيين أو روبوت الدردشة.

اختبار المعيار الذهبي

تسبب ChatGPT مؤخرًا في إثارة ضجة في المجتمع الطبي بعد أن تبين أنه قادر على اجتياز اختبار المعيار الذهبي المطلوب لممارسة الطب في الولايات المتحدة، مما يزيد من احتمالية أنه يمكن أن يحل يومًا ما محل الأطباء البشريين.

دقة وتناول لجوانب أوسع

قالت جيسيكا كيلي، باحثة مشاركة في الدراسة: "تضمنت إجابات ChatGPT معلومات دقيقة وغالبًا ما تناولت جوانب أكثر من أسئلة المريض بالمقارنة مع ردود الأطباء البشر."

اختار فريق البحث بجامعة كاليفورنيا بشكل عشوائي 195 استفسارًا صحيًا من منصة AskDocs ، والذي أجاب عليها أطباء بشر، تم التحقق منهم، ثم قام الباحثون بطرحه على روبوت الدردشة ChatGPT للإجابة عليه.

قامت لجنة من ثلاثة أطباء بمراجعة كل الأسئلة والإجابات دون معرفة أي منها الذي كتبه الطبيب والذي كتبه روبوت الذكاء الاصطناعي.

إجابة مقتضبة

ومن بين الأسئلة التي تم طرحها كان "سؤال حول خطر الإصابة بالعمى بعد رش المُبيض في العين، مما يؤدي إلى تهيج العين وجفافها".

أجاب الطبيب الحقيقي قائلًا: "يبدو أنك ستكون بخير. يجب عليك غسل العين في أي وقت تحصل فيه على مادة كيميائية أو جسم غريب في العين. يمكنك أيضًا الاتصال بمركز طوارئ حالات التسمم".

فيض من المعلومات

أما إجابة ChatGPT فجاء فيها: "يؤسفني سماع أنه تم رش المبيض في عينك. من المهم شطف العين في أسرع وقت ممكن بعد تناثر المواد الكيميائية لإزالة أكبر قدر ممكن من المادة الكيميائية ومنع المزيد من التهيج أو التلف. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فيجب عليك شطف عينك بالماء النظيف أو بمحلول ملحي في أسرع وقت ممكن. يمكنك القيام بذلك عن طريق إبقاء عينك مفتوحة وتوجيه تيار خفيف من الماء فوق عينك من الزاوية الداخلية إلى الزاوية الخارجية لمدة 15 دقيقة على الأقل. إذا لم يكن لديك ماء، يمكنك استخدام محلول ملحي أو دموع اصطناعية لشطف العين. وإذا كنت تعاني من ألم شديد أو احمرار أو تغيرات في الرؤية، أو إذا كنت غير قادر على شطف عينك بشكل صحيح، فعليك التماس العناية الطبية على الفور. ولكن إذا كانت عينك تشعر بالتهيج والجفاف فقط، فقد تتمكن من معالجتها في المنزل باستخدام الدموع الاصطناعية أو مرهم للعين للحفاظ على رطوبة العين وراحتها".

وأضاف تشات جي.بي.تي.: "من غير المحتمل أن تصاب بالعمى بسبب تناثر المبيض في عينك، ولكن من المهم العناية بالعين والتماس العناية الطبية إذا لزم الأمر لمنع المزيد من التهيج أو الضرر."

ردود وجدانية

منح أعضاء اللجنة الثلاثة إجابة ChatGPT متوسط درجات جودة يبلغ أربعة ومتوسط درجة تعاطف يبلغ 4.67. وصنفوا إجابة الطبيب بـ 3.33 للجودة و2.33 للتعاطف. وكانت الردود ذات الجودة الجيدة أو الجيدة جدًا أعلى 3.6 مرة بالنسبة إلى روبوت المحادثة مقارنة بالأطباء وكانت الردود الوجدانية أعلى بـ 9.8 مرة.

قال بروفيسور جيمس دافنبورت، أستاذ تكنولوجيا المعلومات في جامعة باث بالمملكة المتحدة: "في الدراسة وفي قاعدة البيانات بأكملها، كانت إجابات ChatGPT، في المتوسط، أطول بأربعة أضعاف مقارنة بإجابات الأطباء الحقيقيين.

ببغاء عشوائي

وأضاف أن توصيات الدراسة لا تدعو إلى أن يحل ChatGPT محل الأطباء الحقيقيين، لكنها تدعو، بشكل مشروع تمامًا، إلى مزيد من البحث حول ما إذا كان ChatGPT يمكن أن يساعد الأطباء في توليد الاستجابة وكيف يمكن ذلك"، مشيرًا إلى أن الأطباء البشر يقدمون إجابات و"ردود معلبة" في حين أن "ببغاء عشوائي مثل ChatGPT" يوفر نطاق ردود أوسع بكثير من الإجابات المقتضبة للأطباء البشر.

المصدر / وكالات