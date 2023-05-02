الزمالك يرفض خوض نهائي السوبر أمام الأهلي بالإمارات.. لماذا؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر المصري ضد الأهلي في الإمارات.

وجاء إعلان الزمالك عبر “فيديو” لمرتضى منصور رئيس النادي، الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه، عبر قناته بموقع يوتيوب.

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في “السوبر “يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي.

وكشف مرتضى منصور عن أسباب اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر.

وقال مرتضى منصور: “الأمر بدأ منذ توقف الزمالك عن قيد الصفقات الجديدة، دون وجه حق، وليس بسبب عقوبة كهربا في الأساس”.

وواصل: “لجنة الانضباط التي يدعي الأهلي أن تعيينها باطل، تقدم أمامها بشكوى ضدي، وكهربا مثل للتحقيق أمامها، فكيف يقول الأهلي إنها باطلة، وكيف يشكونا أمامها؟”.

وأضاف: “لن نشارك في هذه (المهزلة)، وكذلك بعد أن قرر اتحاد الكرة إقامة السوبر بحكام مصريين، ثم نخسر بطولة جديدة مثلما حدث في نهائي السلة”.

وواصل بالقول: “أعتذر لجمهور الزمالك والأهلي الذي حجز تذاكر السوبر، وكذلك أعتذر لدولة الإمارات، وأقول لهم إننا مستعدون لخوض مباراة بين الزمالك بطل الدوري المصري وبطل الدوري الإماراتي في نفس موعد السوبر إذا تم توجيه الدعوة لنا”.

المصدر / وكالات