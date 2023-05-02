صلاح يرغم كلوب على التراجع.. وسحب تهديده

تراجع يورغن كلوب مدرب ليفربول عن قراره بحرمان النجم المصري محمد صلاح من تنفيذ ركلات الجزاء والذي ألمح إليه الشهر الماضي بعدما تقدم الهداف يوم الأحد ليضع ركلة الجزاء في شباك توتنهام بالمباراة المثيرة والتي انتهت 4-3.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 28 خلال هذا الموسم وهو كبير هدافي الفريق لكنه عانى من مشاكل في تنفيذ ركلات الجزاء في الشهرين الأخيرين.

وقالت صحيفة "ميرور" يوم الاثنين: أهدر صلاح ركلة جزاء نهاية مارس في خسارة ليفربول المفاجئة أمام بورنموث بهدف دون رد، قبل أن يهدر صلاح ركلة جزاء أخرى الشهر الماضي أمام أرسنال في التعادل 2-2 على ملعب أنفيلد.

وألمح كلوب بعد ذلك التعادل إلى أنه قد يغير منفذ ركلات الجزاء، معترفاً بأن سجل صلاح في التنفيذ بات يقلقه، وأكد: هذا شيء سنتحدث عنه، لكن ليس أمام وسائل الإعلام.

وأتبعت: وفي مباراة توتنهام حصل ليفربول على ركلة جزاء بعد مرور ربع ساعة من بداية المباراة، وتقدم لها صلاح الذي وضع الكرة في حلق المرمى، إذ اختار تسديدها في هذا المكان بعدما سدد الكرة في الزوايا آخر مرتين، وبعدما استعاد المصري قدرته على التنفيذ المتقن، يبدو من الصعب أن يفكر كلوب بحرمان صلاح من التسديد.

المصدر / وكالات