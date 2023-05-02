3 أندية أبرزها ريال مدريد تتصارع على هاري كين

تصطدم مساعي مانشستر يونايتد في التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بدخول أندية عملاقة أخرى في سباق الحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم.



وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صراعاً ثلاثياً سيجمع بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني إلى جانب بايرن ميونخ الألماني من أجل الحصول على خدمات هاري كين.



ولا تتوقف الأندية الراغبة في الحصول على خدمات هاري كين عند هذا الثلاثي، حيث يبدو باريس سان جيرمان مهتماً بالتعاقد مع مهاجم توتنهام هوتسبير البالغ من العمر (29) عاماً، دون اتخاذ قرار نهائي بدخول الصفقة.



وبات الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، ضمن صراع ثلاثي مع المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، والألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، من أجل إقناع كين بالانتقال إلى "أولدترافورد" الموسم المقبل.



ويسيطر التفاؤل على تين هاغ، في ظل المعلومات التي تؤكد رغبة مهاجم توتنهام هوتسبير في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، واللعب ضمن صفوف أحد أنديته العملاقة الموسم المقبل.



من ناحيته يخطط ريال مدريد للحصول على مهاجم يخلف كريم بنزيما في الموسم بعد القادم، حيث يبلغ النجم الفرنسي من العمر (35) عاماً، وسط معلومات تؤكد أنه سيجدد عقده عاماً آخر ليصبح الموسم المقبل الأخير في مسيرته بالبرنابيو.



أما بايرن ميونخ، فبدأ رحلة الإصلاح بصورة مبكرة بعد خيبة أمل الموسم الراهن، حيث يضع العملاق البافاري جهده الكامل في الحصول على مهاجم عالمي، وسط تصدر هاري كين المشهد إلى جانب فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.



جدير بالذكر أن كين خاض مع توتنهام هوتسبير 45 مواجهة عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها 27 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة، وسط بحثه عن الرحيل صوب فريق كبير من أجل التتويج بالألقاب التي تخلو منها مسيرته الاحترافية حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين اونلاين