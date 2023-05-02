أعلنت مصادر أمنية سورية عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجراح بينهم مدنيين، جراء عدوان إسرائيلي مساء اليوم الاثنين، استهدف مدينة حلب ومحطيها.

وقال مصدر أمني سوري في تصريح نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" "ان العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدد من النقاط في محيط المدينة، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنين مدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

من جانبها قالت مصادر محلية سورية ان الدفاعات الجوية تصدرت للعدوان الإسرائيلي وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية.

وأوضحت المصادر ان العدوان الاسرائيلي استهدف محيط مطار حلب الدولي الذي خرج عن الخدمة بسبب أضرار جسيمة لحقت بمدرجه، كما استهدف العدوان بلدة السفيرة في ريف حلب الجنوبي.

وأضافت المصادر ان الصواريخ الإسرائيلية أطلقت من طائرات حربية قدمت من أجواء المياه الدولية المقابلة للشواطئ السورية.

واشارت ان عددا كبيرا من منازل المدنيين تضررت في مناطق النيرب ومخيم النيرب وجبرين والنقارين بريف حلب الشرقي جراء شدة الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت محيط المدينة.

وفي وقت سابق يوم السبت، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص.

ويوم الخميس الماضي، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تدين الغارات الإسرائيلية المتزايدة على الأراضي السورية وعدم وجود أي رد فعل من قبل قيادة الأمم المتحدة عليها.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "نحن قلقون إزاء تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضي سوريا".

وتابع: "ومنذ بداية العام تم تنفيذ أكثر من 10 هجمات من هذا القبيل، مما أسفر عن تعطيل عمل مطار حلب الدولي مرتين، والذي تصل عبره المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء الزلزال المدمر".

وأضاف أن "مثل هذه الأعمال باستخدام القوة، التي تنتهك سيادة سوريا ودول عربية مجاورة، وعدم وجود أي رد فعل عليها من قبل قيادة الأمم المتحدة، تثير أسفا شديدا وإدانة".

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المصدر / فلسطين أون لاين