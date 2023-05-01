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كلوب يكشف عن خطة ليفربول في الميركاتو الصيفي

01 مايو 2023 . الساعة 23:55 بتوقيت القدس
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كلوب يكشف عن خطة ليفربول في الميركاتو الصيفي

قال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إنه حان الوقت من أجل ضخ دماء جديدة في صفوف الفريق ابتداء من الميركاتو الصيفي المقبل، مشددًا على ضرورة التعاقد مع لاعبين كبار لرفع سقف طموحات النادي محليًا وأوروبيًا.

وجاءت تصريحات كلوب في ظل تراجع الفريق هذا الموسم وفشله حتى الآن في حجز مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، باحتلاله للمركز الخامس بالدوري الإنجليزي ومتأخرًا بفارق 7 نقاط كاملة عن الرابع مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى المشوار المتواضع للفريق في دوري أبطال أوروبا وخروجه من ثمن النهائي على يد ريال مدريد.

وتحدث كلوب عن فترة الانتقالات الصفية المقبلة، قائلًا: "سنبرم تعاقدات جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل، يجب علينا أن نجلب لاعبين جيدين للفريق"، في إشارة واضحة منه إلى أن الفريق يحتاج إلى تعزيزات مهمة في بعض المراكز.

وتابع المدرب الألماني، بالقول: "هذا الفريق كتب تاريخًا مثيرًا، لكن علينا أن نبدأ مشوارًا جديدًا الآن"، في تلميح واضح بأن كلوب يرغب في تسريح بعض اللاعبين الذين تألقوا في مواسم سابقة ثم تراجع مستواهم هذا الموسم وتعويضهم بلاعبين آخرين.

وكانت تقارير إعلامية عديدة قد أكدت بأن إدارة ليفربول تدرس فكرة تسريح عدد من لاعبيها بنهاية الموسم الجاري، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، في ظل التراجع الكبير للفريق هذا الموسم محليًا وأوروبيًا.

الجدير بالذكر أن كلوب قاد "الريدز" الأحد، لتحقيق فوز مثير على توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-3، في لقاء لم يكشف عن خباياه سوى في اللحظات الأخيرة، حين سجل البرتغالي ديوغو جوتا هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#الدوري الإنجليزي #ليفربول #يورغن كلوب

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