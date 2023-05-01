ما سبب زيارة ميسي إلى السعودية بعد 24 ساعة من خسارة باريس؟

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بصورة رسمية إلى المملكة العربية السعودية في زيارة سياحية جديدة، تهدف إلى قضاء عطلة قصيرة هناك إلى جانب القيام ببعض الأعمال الترويجية.



واستقبل وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، اليوم الإثنين، الأسطورة الأرجنتيني ميسي في المملكة العربية السعودية، لقضاء عطلة قصيرة بانتظار العودة سريعاً إلى صفوف باريس سان جيرمان لاستكمال منافسات الموسم الجاري.



وسبق لميسي البالغ من العمر (35) عاماً، القول في منشور خاص عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" إنه متحمس بشدة لاكتشاف الكثير من المعالم المدهشة في المملكة العربية السعودية، وهو المنشور الذي حاز على إعجاب أكثر من (5.3) مليون متابع، إلى جانب حصد ما يزيد عن 47 ألف تعليق.



من ناحيته، قال الوزير السعودي الخطيب: "يسعدني أن أرحب بسفير السياحة في السعودية، ليونيل ميسي وعائلته في عطلته الثانية بالمملكة"، وتابع: "سعداء (بحضور) ميسي للاستمتاع بوجهاتنا السياحية المتنوعة، واستكشاف تجارب أصيلة تعكس حفاوة شعبنا وكرمهم، ونرحب بالزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع برحلة فريدة إلى المملكة".



وسرعان ما انتشر وسم (#أهلاً_ميسي) بين صفوف السعوديين وبقية محبي النجم الأرجنتيني في الدول العربية، والذي شهد مشاركة الآلاف بالتغريد، معربين عن رغبتهم في رؤية ميسي ضمن منافسات دوري روشن السعودي الموسم المقبل.



وتعد هذه الزيارة جزءاً من عقد ترويجي يربط النجم الأرجنتيني بالمملكة العربية السعودية، لتسليط الضوء على السياحة في البلاد، وسط شائعات تربطه بالانتقال إلى صفوف الهلال السعودي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية هذا الموسم.



وتحدثت مصادر صحفية مسبقاً عن تقدم الهلال لعرض أسطوري من أجل الحصول على خدمات ميسي والذي تبلغ قيمته ما يصل إلى 400 مليون يورو بصورة سنوية.



جدير بالذكر أن ميسي يعد من أبرز أساطير كرة القدم على الإطلاق، وسبق له الفوز بسبع كرات ذهبية إلى جانب قيادة الأرجنتين نحو التتويج بلقب مونديال قطر 2022، إثر الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح في المواجهة النهائية.

المصدر / فلسطين اونلاين